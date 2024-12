Ex-vriendin Marius Borg Høiby vraagt om nieuw verhoor

Mette Yvonne Larsen, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, wil opnieuw verhoord worden in de mishandelingszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Dat bevestigt haar advocaat vrijdag aan de Noorse krant Dagbladet. Verder wil de advocaat geen toelichting geven.

Drie ex-vriendinnen beschuldigen de 27-jarige Høiby van mishandeling. De vermeende slachtoffers zijn Larsen, Nora Haukland en Juliane Snekkestad. De advocaat van Haukland laat aan Dagbladet weten dat hij de namen van vier personen heeft gegeven die volgens hem verhoord moeten worden in de zaak. Zijn cliënt is niet een van die vier personen. De advocaat van Snekkestad laat weten dat hij niet om extra verhoren heeft gevraagd.

De Noorse politie verdenkt Høiby ook van twee verkrachtingen. Een van de vermeende slachtoffers sprak die beschuldiging ruim een week geleden tegen. Haar advocaat liet aan het Noorse dagblad VG weten dat de vrouw het incident niet als een verkrachting had ervaren en dat zij Høiby zelfs als een vriend ziet. De politie deed aangifte nadat videomateriaal was aangetroffen van het incident. Volgens de politie was op die beelden te zien dat er “iets strafbaars” is gebeurd.