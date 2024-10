Felipe aangekomen in Jordanië voor officieel bezoek

De Spaanse koning Felipe is zaterdagmiddag aangekomen in Jordanië. De vorst is daar voor een officieel bezoek, op uitnodiging van koning Abdullah van Jordanië.

Felipe arriveerde op het Queen Alia International Airport, waar hij welkom werd geheten door de Jordaanse prins Faisal. De koning ontmoet zaterdag vertegenwoordigers van de Spaanse gemeenschap, zondag brengt hij een bezoek aan het vluchtelingenkamp Baqaa.

Het bezoek van Felipe aan Jordanië zou aanvankelijk tot en met maandag duren. Ook zijn vrouw Letizia zou meegaan. Spaanse media schrijven dat het programma is aangepast door de spanningen in het Midden-Oosten. Daarom duurt het bezoek een dag korter en reist Felipe alleen.