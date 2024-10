Felipe betuigt medeleven aan slachtoffers noodweer in Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft nogmaals zijn medeleven uitgesproken aan de mensen die zijn getroffen door het noodweer in Spanje. De vorst stond tijdens een werkbezoek aan een vliegbasis op Gran Canaria de pers te woord. Eerder had het Spaanse hof al een verklaring gedeeld op X.

“Ik wilde van de gelegenheid gebruikmaken om publiekelijk mijn ontzetting en bezorgdheid uit te spreken over de tragedie die zich gisteravond heeft voltrokken”, zei Felipe. Het noodweer in het land heeft al aan zeker 62 mensen het leven gekost. Met name de regio rond Valencia is zwaar getroffen. “Ook namens de koningin wil ik mijn medeleven betuigen aan alle getroffen families die dierbaren hebben verloren en die soms nog steeds niet weten wat er met sommige van hun familieleden is gebeurd”, zei Felipe verder.

De Spaanse koning sprak ook zijn waardering uit voor de hulpdiensten. Verder drong hij er bij mensen op aan om de instructies van de autoriteiten op te volgen.