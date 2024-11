Felipe bij rondetafelgesprekken van industriële sector

De Spaanse koning Felipe heeft in Madrid een bijeenkomst van de Europese Rondetafel van Industriëlen (ERT) bijgewoond. De ERT is een in Brussel gevestigde lobbyorganisatie die bestaat uit tientallen topfunctionarissen van Europese industriële concerns. Bedrijven als Unilever, Nestlé, Rolls-Royce, Volvo en Michelin maken onderdeel uit van de lobbyorganisatie.

Felipe werd bij aankomst ontvangen door onder anderen Jean-François van Boxmeer, de voorzitter van de ERT, en Teresa Ribera, de Spaanse minister van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging. Felipe hield een toespraak, waarna hij de plenaire zitting opende.

Na de algemene zitting sprak Felipe met meerdere topmannen, van bedrijven als Telefónica, Iberdrola en Inditex en Van Boxmeer. Tijdens die ontmoeting werd Felipe geïnformeerd over het initiatief van de ERT-leden om de gevolgen van de hevige regenval in het oosten van Spanje te verzachten. Eind oktober vielen door het noodweer meer dan tweehonderd doden.