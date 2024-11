Felipe en Letizia huldigen Spaanse olympiërs

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben woensdag de deuren van het El Pardo-paleis in Madrid geopend voor een grote groep atleten die afgelopen zomer deelnam aan de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Het koningspaar wilde ze persoonlijk feliciteren met hun behaalde prestaties.

De Spaanse ploeg won in Parijs achttien olympische medailles, waarvan vijf gouden. Dat was goed voor een vijftiende plaats in het medailleklassement. De paralympische sporters deden het met veertig stuks beter qua aantallen, maar moesten het door het grote aantal bronzen plakken (22) doen met de zeventiende plaats.

Het koninklijke gezin volgde de prestaties van de Spanjaarden in Parijs op de voet. Zo zaten de prinsessen Leonor en Sofía enkele dagen op de tribunes en gingen later ook Felipe en Letizia naar de Franse hoofdstad. De koning trok daar enige tijd op met prinses Amalia. De twee waren samen bij de finale van de 3×3-basketballers, waarbij Nederland het goud veroverde.