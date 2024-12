Felipe en Letizia openen universitair ziekenhuis in Cuenca

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag een universitair ziekenhuis in de Spaanse stad Cuenca geopend. Bij de opening was ook Darío Dolz, burgemeester van Cuenca aanwezig.

Het Spaanse koningspaar kreeg donderdag ook een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis. Aansluitend hadden Felipe en Letizia een ontmoeting met bestuursleden van Cuenca, schrijft het Spaanse hof.

Cuenca werd in 1996 door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoedstad. In de stad is het Museum voor Spaanse Abstracte Kunst gevestigd, een belangrijk centrum voor hedendaagse kunst.