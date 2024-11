Felipe en Letizia vullen voorpagina’s in heel Europa

Het beladen bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan de door noodweer getroffen Spaanse gebieden heeft in heel Europa de voorpagina’s gehaald. Veel kranten publiceren de foto’s van het moment waarop het vorstenpaar zondag met modder wordt bekogeld of aangedaan met slachtoffers spreekt.

Spaanse kranten als El País, El Mundo en La Vanguardia spreken over een “woede-uitbarsting” en tonen onder meer beelden van de lange Felipe die midden in de verhitte mensenmassa loopt. Andere kranten zoomen meer in op de troost die het koningspaar ondanks alle protesten kon bieden. ABC heeft een foto van Felipe die met een bedrukt gezicht een slachtoffer omhelst op de voorpagina en La Razon een beeld van een emotionele Letizia die een huilende vrouw troost.

Ook veel andere kranten in Europa hebben ruimte voor het bezoek van het koningspaar. “Koninklijke modder”, kopt bijvoorbeeld de Italiaanse krant Il Resto del Carlino. “Koningin voelt woede van Spanje”, schrijft de Britse krant The Telegraph bij een foto van Letizia die met modder op het gezicht een vrouw probeert te troosten.

Ook media in onder meer Frankrijk, Duitsland, Portugal, Oostenrijk en Ierland schrijven over de protesten op de voorpagina’s.