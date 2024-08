Meerdere Europese koningshuizen zijn maandag van de partij op de Olympische Spelen in Parijs. De Spaanse koning Felipe ging kijken bij de 3×3-basketbalsters. De vorst had reden om te juichen, want het Spaanse team won in de halve finales van de Verenigde Staten. De basketbalsters komen later maandag nog in actie in de finale.

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben in Parijs de gouden medailles van zwemster Sarah Sjöström gevierd. Sjöström won olympisch goud op zowel de 100 als 50 meter vrije slag. Het koningspaar bracht overdag een bezoekje aan de zogeheten Sweden Arena om de zwemster persoonlijk te feliciteren.

Ook de Deense koning Frederik is in Parijs. Hij zat in het publiek bij de badmintonfinale in het mannenenkelspel. Frederik zag hoe zijn landgenoot Viktor Axelsen zijn olympische titel prolongeerde door te winnen van Kunlavut Vitidsarn uit Thailand. Het Deense hof deelde na afloop van de wedstrijd een foto van Frederik met de olympisch kampioen.