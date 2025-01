Felipe viert 40-jarig bestaan van Spaans technologiebedrijf

Koning Felipe van Spanje heeft vrijdagochtend de viering van het 40-jarig bestaan van het Spaanse bedrijf GMV bijgewoond. GMV is een technologiebedrijf dat zich richt op innovatie en technologieontwikkeling.

Tijdens zijn bezoek kreeg Felipe een rondleiding door het kantoor in Madrid. Het Spaanse hof deelde daar vrijdag foto’s van op sociale media. De vorst ging ook in gesprek met medewerkers van het bedrijf.

GMV heeft kantoren in twaalf landen en klanten in bijna tachtig landen. Ook in Nederland is een vestiging. Bij het bedrijf werken in totaal meer dan 3300 mensen.