Filip en Mathilde bij Belgische herdenking Ardennenoffensief

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben zaterdag in Bastogne de herdenking bijgewoond van de Slag om de Ardennen. Die vond tachtig jaar geleden plaats. Eerder op de dag was het koninklijk paar al bij de herdenking van het Ardennenoffensief in Luxemburg geweest.

Koning Filip en koningin Mathilde arriveerden in de vroege namiddag in het centrum van Bastogne, of Bastenaken. Ze werden vergezeld door het groothertogelijk paar van Luxemburg. De royals legden bloemen bij het monument voor generaal Anthony Clement McAuliffe. In december 1944 was hij commandant van de artilleriecomponent van de 101e Luchtlandingsdivisie. Toen zijn divisie bij Bastogne was omsingeld en de Duitsers zijn overgave eisten, weigerde hij. Voor zijn acties in Bastogne kreeg McAuliffe het Distinguished Service Cross, de op een na hoogste onderscheiding in het Amerikaanse leger.

Tot de officiële delegatie bij de herdenking in de Belgische stad behoorden ook de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de Amerikaanse ambassadeur in België, Michael Adler, en Bill Nelson, NASA-administrateur en vertegenwoordiger van de Amerikaanse presidentiële delegatie.

Ook de Belgische premier Alexander De Croo was aanwezig bij de herdenking. Hij zei in een toespraak ervan overtuigd te zijn dat de Verenigde Staten bondgenoot van Europa zullen blijven.