Filip en Mathilde in Londen voor gesneuvelde Belgen in oorlogen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zaterdag deelgenomen aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Belgen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook Belgische en Britse veteranen en verschillende detachementen van het Belgische leger waren aanwezig.

De Belgische koning legde onder meer een krans en salueerde de aanwezige (ex-)militairen tijdens de optocht. Op social media deelde het Belgische hof beelden van de plechtigheid.

België is het enige land buiten het Britse Gemenebest dat sinds 1934 in uitrusting en bewapend mag defileren door de straten van Londen. Kort na het overlijden van zijn neef koning Albert I had koning George V dat privilege toegekend aan België. Hij deed dat ter ere van de moed en opofferingen van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.