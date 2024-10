Filip en Mathilde leren over eerste koningin van België

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben in het Franse Chantilly een tentoonstelling bezocht over de eerste koningin der Belgen Louise-Marie d’Orléans. Dat is te zien op beelden die door het Belgische hof gedeeld zijn op Instagram.

Op de beelden zijn ook onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte te zien, die zich eveneens lieten bijpraten over de geschiedenis van de “moeder van de Belgische Dynastie”.

Volgens het bericht op Instagram drukte Louise-Marie d’Orléans als echtgenote van Leopold I een blijvende stempel op de geschiedenis van België, maar blijft ze een weinig bekend figuur bij het grote publiek. Meerdere van de tentoongestelde werken en voorwerpen komen uit de Koninklijke Verzameling en zijn speciaal voor deze gelegenheid uitgeleend.

De tentoonstelling in het kasteel van Chantilly is vanaf 19 oktober open voor publiek en blijft te bezichtigen tot 16 februari volgend jaar. Daarna verhuist ze nog naar het Musée des Arts anciens du Namurois in de Belgische stad Namen.