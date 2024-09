Filip en Mathilde vergezellen paus bij spontaan bezoek aan crypte

Paus Franciscus heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan de koninklijke crypte in Laken. De rooms-katholieke leider werd tijdens zijn spontane bezoek aan de grafkelder vergezeld door koning Filip en koningin Mathilde van België, deelt het hof zaterdag.

Franciscus is sinds donderdagavond in België, waar hij vier dagen verblijft. Op zijn verzoek bracht hij zaterdagochtend een bezoek aan de koninklijke crypte voor “een moment van bezinning”, aldus het Belgische paleis. Het spontane bezoek maakte geen deel uit van het officiële programma van het bezoek van Franciscus aan België en was bovendien strikt privé. Koning Filip en koningin Mathilde waren volgens het hof “uit gastvrijheid tegenover de paus” aanwezig in de crypte.

De koninklijke grafkelder, onder de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken, is de laatste rustplaats voor alle regerende Belgische vorsten en hun echtgenotes. Ook enkele andere leden van de Belgische koninklijke familie zijn er begraven.