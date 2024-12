Frederik dankt Denen voor steun bij troonswisseling

De Deense koning Frederik heeft in zijn eerste eindejaarstoespraak teruggeblikt op het afgelopen jaar. In zijn toespraak kwam de troonswisseling vanzelfsprekend meerdere keren aan bod. “Hoewel we allemaal een jaar de tijd hebben gehad om aan het idee te wennen, realiseer ik me dat er misschien nog steeds mensen zijn die een beetje nerveus zijn”, zei Frederik aan het begin van zijn toespraak.

“Veel mensen maken op oudejaarsavond de balans op”, vervolgde Frederik. Hij herinnert zich de dag van zijn troonsbestijging nog goed. “De menigte voor me. Mijn familie vlak achter me. Naar buiten stappen en zoveel steun, vreugde en liefde ontvangen. Op het balkon staan met koningin Mary als het koningspaar van Denemarken. We nemen dat met ons mee, voor altijd. Hartelijk dank”, zei de koning.

Net als andere koningen stond Frederik in zijn toespraak stil bij de conflicten in de wereld. “We leven in roerige tijden. We volgen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten met ingehouden adem en leven mee met de vele families die lijden. In Europa, niet ver weg, vecht het Oekraïense volk dapper voor zijn vrijheid. En voor de onze. De oorlog in Oekraïne herinnert ons er op brute wijze aan dat vrede niet vanzelfsprekend is.”

De koning stelde aan het einde van zijn toespraak dat hij deze eerste nieuwjaarstoespraak nooit zal vergeten. “Het is misschien overdreven, maar Mary en ik hadden geen betere start als koningspaar kunnen wensen. We kijken uit naar het nieuwe jaar. Bedankt voor het afgelopen jaar en gelukkig nieuwjaar.”