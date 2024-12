Frederik doet eerste nieuwjaarstoespraak live vanuit Amalienborg

De Deense koning Frederik houdt zijn eerste nieuwjaarstoespraak live vanuit paleis Amalienborg in Kopenhagen. Dat melden Deense media. Frederik houdt zijn toespraak op dinsdag 31 december.

Daarmee zet Frederik de traditie van zijn voorganger en moeder Margrethe voort. Zij hield haar nieuwjaarstoespraak tientallen jaren live vanuit Amalienborg.

Vorig jaar maakte Margrethe in haar toespraak onverwacht bekend dat zij afstand zou doen van de Deense troon. Sinds 14 januari dit jaar is haar oudste zoon Frederik koning. Margrethe was 52 jaar lang koningin van Denemarken. Sinds haar abdicatie is Frederiks oudste zoon Christian kroonprins van Denemarken.