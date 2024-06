Frederik en Mary bezoeken grootste eiland van Groenland

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn zondag op de tweede dag van hun officiële bezoek aan Groenland langsgegaan bij het onderzoeksstation Arctic Station. Het station wordt gerund door de Universiteit van Kopenhagen en heeft als doel wetenschappelijk Arctisch onderzoek te bevorderen.

Onder het toeziend oog van de royals werd nieuwe geluidsapparatuur in gebruik genomen waarmee de onderzoekers het gedrag van walvissen en andere dieren voor de kust van het eiland Qeqertarsuaq, in het Deens Disko genoemd, veel nauwkeuriger kunnen bestuderen.

Op Qeqertarsuaq, het grootste eiland van Groenland, bezochten Frederik en Mary ook een project voor ambtenaren die getraind worden om met kinderen om te gaan en waren ze te gast op een receptie. In de middag gaf Frederik het startsein voor een loopwedstrijd, de Qeqertarsuaq Race, Family Mile. Die is geïnspireerd op de Royal Run, een soortgelijk jaarlijks evenement dat in Kopenhagen wordt gehouden.

De Deense royals kwamen zaterdag aan in het noorden van Groenland. Daar werden ze verwelkomd door premier Múte Bourup Egede. Hoewel Groenland deel uitmaakt van Denemarken, heeft het wel een eigen parlement en regering, het Naalakkersuisut.

Frederik en Mary blijven tot en met zaterdag op Groenland.