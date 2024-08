Frederik en Mary ‘diep geraakt’ op eerste koninklijke zomertocht

Koning Frederik en koningin Mary hebben iedereen bedankt die iets voor hen heeft betekend tijdens hun tocht deze zomer met het koninklijke jacht langs verschillende plekken in Denemarken. Dat doet het Deense koningspaar met een foto op Instagram die op het koninklijke schip Dannebrog is genomen, kort voor de avondreceptie in Vejle.

“Dank aan Bornholm en Ærø, Assens en Vejle, omdat je onze eerste zomervakantie onvergetelijk hebt gemaakt”, zeggen Frederik en Mary in het onderschrift. “Overal zijn we op de meest feestelijke wijze begroet: van bermen, ramen en balkons, tot havens, stadspleinen en gemeentehuizen. Bedankt.”

Het Deense koningspaar vindt dat hun land veel te bieden heeft en zegt ervan genoten te hebben om de “cultuur en natuur, gemeenschappen en professionele kennis uit eerste hand te ervaren”. “Dank aan iedereen die spontaan en gepland persoonlijke verhalen, ervaringen en talenten wilde delen, en aan iedereen die de afgelopen vier dagen heeft voorbereid, georganiseerd en eraan heeft deelgenomen. We zijn diep geraakt en vervuld met goede ervaringen.”

Het was de eerste keer dat Frederik en Mary ’s zomers als koning en koningin van Denemarken in eigen land op reis waren. Vorig jaar voer koningin Margrethe nog met de Dannebrog over de Deense wateren.