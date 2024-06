Frederik en Mary korten bezoek aan Groenland in

Het officiële bezoek van de Deense koning Frederik en koningin Mary aan Groenland gaat korter duren dan verwacht. Het koningspaar was aanvankelijk van plan om van 29 juni tot en met 8 juli naar Groenland gaan, maar dat is nu van 29 juni tot en met 6 juli.

Het Deense hof bevestigde de nieuwe data op de website. Er is ook een wijziging geweest in het schema voor het bezoek aan de Faeröer. Frederik en Mary zouden 11 juni richting de eilandengroep vertrekken, maar dat wordt nu een dag later. De einddatum is met 14 juni ongewijzigd.

De bezoeken aan Groenland en de Faeröer worden afgelegd met het koninklijk jacht Dannebrog. Frederik en Mary zeilden eerder met het schip naar Zweden en Noorwegen voor hun eerste staatsbezoeken.