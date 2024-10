Frederik en Mary ontvangen in Duitsland voor staatsbezoek

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn geland in Duitsland voor hun tweedaagse staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Berlijn opgewacht door onder meer de Deense ambassadeur, meldt het hof maandag.

Frederik en Mary werden officieel ontvangen in Schloss Bellevue, de ambtswoning van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Hij ontving het koninklijk paar samen met zijn vrouw Elke Büdenbender. Tijdens de receptie werden de volksliederen van Duitsland en Denemarken gespeeld en inspecteerde Frederik samen met de bondspresident de erewacht.

Later op de dag staat ook de viering van het 25-jarig jubileum van het ambassadecomplex van Noordse landen in Berlijn op het programma. Tot deze landen behoren naast Denemarken ook Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland. Voor de viering komen ook de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit en de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel naar de Duitse hoofdstad. In het complex zijn de ambassades van alle vijf de Noordse landen als enige ter wereld naast elkaar gevestigd. Het werd in 1999 geopend, nadat Berlijn de nieuwe hoofdstad van het herenigde Duitsland was geworden.