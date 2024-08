Frederik en Mary trots op voortzetten zomertochttraditie

Het Deense koningspaar heeft donderdag met een bezoek aan de stad Vejle de zomertocht van dit jaar afgerond. Net als bij de vorige drie stops was er veel publiek op de komst van koning Frederik en koningin Mary afgekomen.

De koning en koningin voeren met het koninklijke schip Dannebrog de afgelopen dagen langs verschillende plekken in Denemarken. Het paar trad daarmee in de voetsporen van koningin Margrethe, die tijdens haar regeringsperiode jarenlang hetzelfde deed in de zomer.

Koning Frederik benoemde dit laatste dan ook in een gesprek met Deense media. “Dit is een traditie die al tientallen jaren duurt. Daar zijn wij heel trots op”, sprak hij. Mary voegde eraan toe dat ze blij zijn om de traditie te kunnen voortzetten.

In Vejle stonden donderdag verschillende activiteiten op het programma. Zo bezochten de koning en koningin een gecombineerd verpleeghuis en kinderdagverblijf. Daar hielpen ze enkele kinderen en ouderen met het bakken van broodjes.