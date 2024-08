Frederik moedigt badmintonners aan op Olympische Spelen

De Deense koning Frederik heeft vrijdag zijn landgenoten op de Olympische Spelen aangemoedigd. De vorst zat op de tribune voor de badmintonwedstrijd in het dubbelspel van Kim Astrup en Anders Rasmussen.

Het Deense duo nam het in de halvefinalewedstrijd op tegen Lee Yang en Wang Chi-Lin uit Taiwan. De Denen wonnen de eerste game, maar de partij werd toch verloren. De wedstrijd eindigde in 21-18 17-21 10-21.

Volgens de officiële agenda van het Deense koningshuis is Frederik nog tot en met woensdag in Parijs voor de Olympische Spelen. Zijn zoon, kroonprins Christian, is tijdens die periode regent. De Olympische Spelen duren nog tot en met 11 augustus.