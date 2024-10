Friese gedeputeerde blij met steun koning voor Friese taal

De Friese gedeputeerde voor taal Eke Folkerts (BBB) is blij met de steun van koning Willem-Alexander voor de Friese taal. Tijdens een bezoek van de koning aan meerdere taalinstituten in Leeuwarden sprak hij met afgevaardigden van de provincie, de rechtbank, de politie en scholen. Folkerts noemt de uitgesproken erkenning fijn.

“We weten wel dat de koning en het koningshuis de Friese taal een warm hart toedragen, maar met zo’n bezoek van een ochtend laat hij ook aan de Friezen en de rest van het land zien dat hij dit belangrijk vindt”, aldus Folkerts.

Willem-Alexander sprak ook met een Friese rechter over het belang van het spreken van een moedertaal in de rechtbank. “Ik merk als ik in het Fries begin, dat Friezen zich dan meer op het gemak voelen en eerder Fries spreken.” Officieel mogen mensen in de rechtbank en het hof in Leeuwarden Fries spreken en de rechters verstaan dat ook, maar spreken het niet altijd. De provincie heeft regelmatig gesprekken met de rechtbank over het bevorderen van het Fries in de rechtspraak.

“Je zou dan tot in de Hoge Raad Fries moeten kunnen spreken”, stelde de koning. “Anders moet alles vertaald worden, toch?” Een medewerkster van de politie en de rechter beaamden dit. “Regelmatig wordt het proces-verbaal ook in het Fries opgesteld.”