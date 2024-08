Gedupeerden toeslagenschandaal: stop jacht op Laurentien

Ouders en kinderen die gedupeerd raakten in het toeslagenschandaal roepen op om “de nu gevoerde jacht op Laurentien te staken”. Volgens hen wordt het herstel van gedupeerden “afgepakt”.

In het Algemeen Dagblad werd prinses Laurentien, die met de Stichting (Gelijk)waardig Herstel slachtoffers helpt van het schandaal met de kinderopvangtoeslag, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vorige week publiceerde de krant een artikel waarin gesproken wordt over meerdere meldingen bij het ministerie van Financiën van zulk gedrag door de prinses. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel sprak de aantijgingen tegen en had het over “lasterlijke beschuldigingen”.

In een brief gericht aan “Nederland, de media en politiek” uit nu ook een groep gedupeerden van het toeslagenschandaal boosheid over de gang van zaken. “Wij ouders zijn wéér de machteloze speelbal van mensen met macht. En dus nu ook Laurentien. Als zelfs deze geduldige en vastberaden vrouw prooi wordt van doelbewuste karaktermoord, moet het sprookje wel héél duister zijn.” De ouders vragen om rust en willen “samen met Laurentien deze route gewoon uitvoeren voor de ouders die dat willen”.

De brief is ondertekend met zowel volledige namen als initialen. Volgens een van de ondertekenaars, gedupeerde Kristie Rongen, steunen nog veel meer ouders en kinderen de oproep, maar durft niet iedereen de brief te tekenen. “Omdat ze bang zijn dat het hun herstel niet ten goede komt. Daarom trekken wij de stoute schoenen aan en komen op voor alle ouders.”