Prins William viert vrijdag zijn 42e verjaardag. Zijn gezin feliciteert hem op sociale media en deelt een nieuwe foto.

Op de foto springen William en zijn drie kinderen George (10), Charlotte (9) en Louis (6) over een bosje in de duinen. “Fijne verjaardag papa, we houden allemaal heel veel van je”, staat in het bericht.

Williams vrouw prinses Catherine schoot het portret. Ze nam de foto vorige maand in Norfolk.