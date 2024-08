Gravin Sophie trots op Britse atleten op Olympische Spelen

De Britse gravin Sophie blikt donderdag terug op een aantal “prachtige dagen in Parijs” waar ze tijdens de Olympische Spelen een aantal wedstrijden van Britse atleten heeft bijgewoond. Het paleis deelt namens de vrouw van prins Edward op social media een felicitatiebericht aan de sporters.

Sophie genoot als beschermvrouwe van de Britse hockeyers en wielrenners van “een paar prachtige dagen in Parijs” waar ze tijdens de Spelen “zo veel inspirerende sportmomenten” heeft gezien. “Felicitaties aan alle atleten van TeamGB. Het was geweldig om jullie mee te zien doen, jullie hebben ons ontzettend trots gemaakt.”

In een begeleidend filmpje is te zien hoe de 59-jarige gravin in gesprek gaat met diverse Britse atleten. Ook wandelde Sophie door Parijs en woonde ze sportwedstrijden bij van onder meer hockey, wielrennen en atletiek.