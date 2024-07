Groenlanders willen selfie met Deens koningspaar

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben dinsdag op de vierde dag van hun reis door Groenland een bezoek gebracht aan het plaatsje Sisimiut. Het koningspaar ging samen met hun jongste kinderen Josephine en Vincent onder meer langs een museum en maakte een wandeling in de natuur. Ook was er een receptie op het koninklijke schip Dannebrog.

In de lokale sporthal dronken Frederik en Mary koffie met de plaatselijke bewoners. Volgens Billed Bladet gingen de koning en koningin enthousiast met hen in gesprek. Ook waren er veel verzoeken voor foto’s. Met name Mary was volgens het Deense blad populair voor een selfie. De koningin vond het ook geen probleem om te poseren met de baby van een van de aanwezigen.

Frederik en Mary zijn nog tot en met zaterdag op Groenland.