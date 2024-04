Groothertog Henri al bezig met plannen troonsafstand

Groothertog Henri van Luxemburg zal net als zijn vader Jean afstand doen van de troon. De dinsdag 69 jaar geworden vorst, die dit jaar 24 jaar groothertog is, is al begonnen met het plannen van zijn afscheid.

“Ik ben van plan om op een gegeven moment met pensioen te gaan. Dat staat vast”, zei Henri in gesprek met Belgische media in aanloop naar het staatsbezoek dat hij deze week aan België brengt. De groothertog vindt dat zijn zoon Guillaume en schoondochter Stéphanie het momenteel “uitstekend” doen als erfgenamen, maar binnen de familie wordt al “veel” gesproken over het moment dat zij het van Henri en zijn vrouw Maria Teresa overnemen.

“Er zijn dus plannen. We weten ook dat Guillaume nog steeds zeer jonge kinderen heeft”, vervolgt Henri. “Om deze taak te kunnen vervullen, heb je een zekere mate van onafhankelijkheid van de kinderen nodig. Je moet ze de tijd kunnen geven voordat je je volledig kunt concentreren op het toekomstige ambt van staatshoofd. Het is een lastige positie.”

De 42-jarige Guillaume heeft twee kinderen: de 3-jarige Charles en de 1-jarige François.