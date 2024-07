Groothertog Henri loopt verkoudheid op bij openingsceremonie

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs heeft groothertog Henri van Luxemburg een virus opgeleverd. Doordat hij langdurig in de regen op de tribune zat, heeft hij een verkoudheid opgelopen, onthulde hij zondag volgens de krant Luxemburger Wort bij een bezoek aan het olympisch dorp. Ook groothertogin Maria Teresa was ziek geworden. Ze sloeg daarom het bezoek aan het olympisch dorp over.

In het olympisch dorp had Henri ontmoetingen met enkele Luxemburgse sporters. Zo sprak het 69-jarige staatshoofd met tafeltennisster Sarah De Nutte, die zaterdag al werd uitgeschakeld. Henri was benieuwd hoe het een dag later met haar ging en had enkele bemoedigende woorden voor haar.

De groothertogelijke familie van Luxemburg greep het openingsweekeinde van de Olympische Spelen aan voor een familieuitje. Naast Henri en Maria Teresa waren ook erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie aanwezig en Henri’s andere zonen, de prinsen Sébastien, Louis en Félix. De laatste had ook zijn kinderen Amalia en Noah meegenomen, blijkt uit foto’s die het hof online heeft gezet.