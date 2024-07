Groothertog prijst ‘buitengewone prestatie’ van tafeltennisster

Groothertog Henri van Luxemburg is onder de indruk van tafeltennisster Ni Xialian, die tijdens de Olympische Spelen voor zijn land uitkomt. De 61-jarige werd woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde door Sun Yingsha uit China. “Een buitengewone prestatie van Xialian hier in Parijs, waar de nummer 1 van de wereld – die bijna haar kleindochter zou kunnen zijn – nodig was om haar te stoppen”, schrijft de groothertog op sociale media.

“Haar hele carrière is een toonbeeld van professionaliteit en passie, een voorbeeld voor alle sporters”, zegt Henri over de in China geboren tafeltennisster. “Ze vierde haar 61e verjaardag op 4 juli van dit jaar en is de oudste vrouwelijke tafeltennisster die een wedstrijd heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Xialian is een echte ambassadrice voor de Luxemburgse sport over de hele wereld en een echte ster in China.”