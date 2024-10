Haakon bij bezoek van schrijfster The Handmaid’s Tale in Oslo

De Noorse kroonprins Haakon ontmoet donderdagavond schrijfster Margaret Atwood, bekend van haar boek The Handmaid’s Tale. Dat meldt het Noorse hof donderdagochtend.

De 84-jarige Atwood bezoekt het Operahuis in de Noorse hoofdstad Oslo. De organisatie noemt het “een groot genoegen” dat Haakon langskomt om naar Atwood te luisteren. Haakon heeft meermaals het belang van lezen en literatuur benadrukt.

Naast de kroonprins, is ook de burgemeester van Oslo, Anne Lindboe, aanwezig. In het Operahuis is plaats voor 1350 toeschouwers.

Atwood is een Canadese schrijfster. Haar bekendste werk is The Handmaid’s Tale (1985). In 2017 verscheen een tv-serie gebaseerd op het boek. Die serie telt vijf seizoenen. In 2019 schreef Atwood een vervolg, getiteld The Testaments.