Haakon en Mette-Marit bedanken hulpverleners voor hun inzet

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben woensdag hulpverleners van humanitaire organisaties bedankt voor hun inzet. Zij ontvingen de hulpverleners van onder meer het Rode Kruis, de Vluchtelingenraad en de organisatie Vrij Oekraïne in de koninklijke kapel in Oslo. Ook prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren aanwezig.

Ingrid Alexandra heette de groep welkom. “Kerstmis is een tijd waarin we samen willen zijn met iedereen van wie we houden”, stelde zij. “Zowel degenen die we lang niet hebben gezien, als degenen die we misschien iets te vaak zien. En het is een tijd waarin we extra denken aan iedereen die we missen.”

Er waren muzikale optredens van artiesten als Amanda Delara, Karoline Krüger en Vilja Stensrud. Het kroonprinselijk paar bedankte de vertegenwoordigers van de humanitaire organisaties voor hun belangrijke werk.

Ook staken het kroonprinselijk paar en hun kinderen kaarsen aan. “Met Kerstmis zijn er ook veel mensen die eenzaam zijn. Ik wil een kaars aansteken voor hen”, zei prins Sverre Magnus.