Haakon en Mette-Marit in Ålesund voor bruiloft Märtha Louise

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn donderdagmiddag aangekomen in Ålesund voor het eerste feest voor de bruiloft van prinses Märtha Louise en Durek Verrett. Het kroonprinselijk paar werd door omroep NRK gezien bij aankomst in Hotel 1904 in de Noorse stad.

Haakon en Mette-Marit waren niet de enige koninklijke gasten die donderdag in Ålesund arriveerden. Prinses Astrid, de oudere zus van koning Harald, werd eerder op de dag gesignaleerd.

Donderdagavond vindt er een feest plaats in het hotel in Ålesund. Ook vrijdag staat er een preparty op het programma, in Geiranger. Daar vindt zaterdag ook de ceremonie plaats.