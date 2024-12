Haakon en Mette-Marit kregen professionele hulp na kwestie-Høiby

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben voor het eerst uitgebreider gesproken over de affaire rond Marius Borg Høiby. Het gezin heeft de afgelopen maanden professionele hulp gekregen, onthulden ze in een gesprek met de Noorse omroep NRK voor het programma Året med kongefamilien (Het jaar van de koninklijke familie).

“Het is ontzettend zwaar geweest. Er valt niets anders te zeggen. Het is echt, echt moeilijk geweest voor ons. En voor iedereen, denk ik”, zei Mette-Marit over haar zoon, die verdacht wordt van het mishandelen en verkrachten van meerdere vrouwen. Inhoudelijk kan ze niet veel over de kwestie zeggen. “Maar wat we wel kunnen zeggen, is dat we al langere tijd professionele hulp krijgen. Ik denk niet dat we zo’n situatie hadden kunnen doorstaan zonder die hulp, als familie, en tegelijkertijd onze verplichtingen tegenover het Noorse volk nakomen”, aldus de kroonprinses.

Volgens Mette-Marit was de hulp ontzettend belangrijk. “Ja, ze zijn erg goed voor ons geweest”, voegde Haakon toe. “Indrukwekkend goed, eerlijk gezegd. Dus dat is een belangrijke steun voor ons geweest in deze periode.” Het paar wil niet zeggen wat voor soort hulp ze hebben gekregen.

Koningspaar

Ook koning Harald en koningin Sonja komen in het programma aan het woord. “Laat me eerst zeggen dat over het algemeen verslaving, geweld en geestelijke gezondheid een probleem zijn in Noorwegen en in de wereld. Natuurlijk is het zwaar dat iemand van wie we houden hiermee in aanraking is gekomen”, verklaarde Harald. “Nu moeten we het rechtssysteem zijn werk laten doen zoals het hoort.”

Volgens de koning beïnvloedt de zaak zijn werk niet, maar draagt hij het wel bij zich. “Dat doet het zeker, dat spreekt voor zich,” voegde koningin Sonja toe.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie en de stiefzoon van Haakon. In de afgelopen maanden werd hij verschillende keren opgepakt op verdenking van mishandeling en verkrachting.