Haakon en Mette-Marit snappen kritiek op zwijgen in zaak-Høiby

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit snappen dat in Noorwegen kritiek klinkt, omdat ze nog niet inhoudelijk hebben gereageerd op de zaak rond Marius Borg Høiby. Toch blijven ze voorlopig zwijgen, vertelde het kroonprinselijk paar donderdag op de derde en laatste dag van hun streekbezoek aan de regio Trøndelag.

“Wij denken dat het niet goed is als wij ons met deze kwestie bemoeien. Over de vragen die u stelt, gaan wij dus niets meer zeggen”, antwoordde Haakon op vragen van Noorse journalisten.

“In het belang van iedereen die bij deze zaak betrokken is, willen we er op dit moment geen commentaar op geven”, voegde Mette-Marit daaraan toe. Ze sloot niet uit dat zij en Haakon “op een later tijdstip” alsnog een statement geven. “Maar zoals de situatie nu is, willen we in het belang van alle betrokkenen en ons als gezin op dit moment geen commentaar geven.”

Høiby, Mette-Marits oudste zoon uit een eerdere relatie, werd begin vorige maand gearresteerd na een geweldsincident. Hij wordt niet alleen verdacht van mishandeling, maar ook van vernieling en bedreiging. Het slachtoffer had een relatie met Høiby.