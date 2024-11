Haakon leert op Jamaica over duurzame oplossingen in dorpen

De Noorse kroonprins Haakon is voor een bezoek op Jamaica, waar onderwerpen als duurzame oplossingen voor oceanen, klimaat en armoede centraal staan. Het bezoek van Haakon is onderdeel van het United Nations Development Programme (UNDP), waarvan de kroonprins ambassadeur is.

Haakon is sinds maandag op Jamaica. Zijn bezoek duurt nog tot en met woensdag. Op zijn eerste dag bezocht de kroonprins het vissersdorp Rocky Point aan de zuidkust van het eiland. Daar hoorde Haakon hoe de vissers in het dorp worden geholpen door het UNDP.

Aansluitend bezocht Haakon het dorp Victoria. Daar bekeek hij een wateropvangsysteem dat in het dorp is geïnstalleerd, met steun van het UNDP.