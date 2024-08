Haakon na arrestatie stiefzoon: ‘Heeft ook effect op mij’

De Noorse kroonprins Haakon heeft gereageerd op de arrestatie van zijn stiefzoon. Marius Borg Høiby, de 27-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie, werd zondag gearresteerd na een incident in Oslo waarbij hij een vrouw zou hebben aangevallen. Zij zou een hersenschudding hebben opgelopen, aldus het ziekenhuis. “Dit is zeer ernstig”, reageerde Haakon.

“Het is een zeer ernstige situatie wanneer de politie erbij betrokken is, zoals nu het geval is”, vertelde hij terwijl hij in het Olympisch dorp in Parijs Noorse atleten begroette. “Tegelijkertijd denk ik niet dat het goed is dat ik me op dit moment met de zaak ga bemoeien. Maar het is duidelijk dat een zaak als deze ook effect op mij heeft.”

Haakons schoonzoon heeft het politiebureau maandagmiddag verlaten. Zijn moeder Mette-Marit zou samen met haar man Haakon bij de Olympische Spelen in Parijs aanwezig zijn, maar moest deze plannen uitstellen. “In onze familie, zoals bij alle families, is het soms belangrijk om er te zijn”, sprak de kroonprins. “In dit geval was ik degene die reisde, en Mette-Marit degene die thuisbleef.”