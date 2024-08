Haakon noemt mishandeling door stiefzoon ‘serieuze zaak’

Kroonprins Haakon vindt het een “serieuze zaak” dat zijn stiefzoon Marius Borg Høiby wordt verdacht van mishandeling. De Noorse troonopvolger stond maandag, voorafgaand aan een werkbezoek aan een energieconferentie in Stavanger, uitgebreid de pers te woord.

Haakon noemde het belangrijk dat alle betrokkenen “goede hulp en ondersteuning krijgen” en dat ze “goede mensen om zich heen hebben”. “Dit is nu een zaak die door de politie en de rechter moet worden afgehandeld. Zo worden alle partijen gehoord en dat is goed”, vindt de kroonprins, die ook bevestigde dat Høiby naast een gewoon paspoort een diplomatiek paspoort heeft. Wat dat voor gevolgen heeft voor de zaak, is niet duidelijk.

Haakon wilde niet antwoorden op de vraag of de arrestatie van Høiby voor hem als een verrassing kwam. Ook trad hij niet in detail over de problemen waar zijn stiefzoon naar eigen zeggen mee worstelt. “We weten wat Marius ons heeft verteld en we kennen enkele van zijn problemen”, zei Haakon. Høiby vertelde vorige week dat hij onder meer last heeft van psychische stoornissen en gaf toe dat hij onder invloed van drank en drugs was toen hij zijn vriendin mishandelde.

Moeilijke tijd

De kroonprins zei dat het duidelijk is dat de kwestie invloed heeft op de monarchie. “Maar ik denk dat het beter is dat anderen daar commentaar op geven.” De zoon van koning Harald hield zich ook op de vlakte over hoe het momenteel met Høiby en de andere betrokkenen gaat. “Ik denk niet dat ik iets zou moeten zeggen over hoe de verschillende mensen zich voelen, maar het is duidelijk dat het een moeilijke tijd is geweest.”

Voor Haakon is het de tweede keer dat hij in het openbaar commentaar op de zaak geeft. Vlak na de arrestatie van de 27-jarige Høiby, die kroonprinses Mette-Marit kreeg uit een eerdere relatie, noemde de kroonprins de aantijgingen “zeer ernstig”.