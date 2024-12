Handenvol cadeaus voor gezin prins William en prinses Catherine

Het gezin van de Britse prins William en prinses Catherine heeft woensdag veel cadeautjes van royaltyfans ontvangen. Tijdens hun wandeling naar de kerk in Sandringham kregen ze onder meer bloemen, chocolade, knuffels en andere kleinigheidjes.

Britse media melden dat de cadeaus bedoeld zijn voor Catherine, die afgelopen jaar werd behandeld aan kanker. Naar schatting waren er zo’n duizend mensen naar Sandringham gekomen.

De Britse koninklijke familie gaat op eerste kerstdag traditiegetrouw gezamenlijk naar de kerk. Ze woonden een dienst bij in de St. Mary Magdalene Church en gaan altijd lopend zodat ze het publiek kunnen begroeten.

Catherine had tijdens haar wandeling onder meer aandacht voor een kankerpatiënt. Ze omhelsden elkaar en de vrouw sprak over haar eigen ervaringen met de ziekte. Volgens The Telegraph gaf ze de prinses mee dat ze “er goed uitzag”, gezien de omstandigheden.