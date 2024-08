Harry en Meghan bezoeken Invictus-veteranen in Bogotá

Prins Harry en Meghan hebben vrijdag in Bogotá een revalidatiecentrum voor militairen en veteranen bezocht. Op die plek trainen ook de mensen die meedoen aan de Invictus Games, het sportevenement bedacht door prins Harry.

Het paar kreeg een rondleiding langs het zwembad, de klimmuur, de fitnessruimte en de revalidatieruimtes. De twee spraken met atleten over hun sportroutines en favoriete workouts. Prins Harry deed ook mee aan een volleybalwedstrijd, waarbij Meghan hem aanmoedigde.

Harry en Meghan zijn op uitnodiging van de Colombiaanse vicepresident Francia Márquez vier dagen in Colombia. Ze spraken eerder op een school met leerlingen over de impact van sociale media. Ook spraken zij op een bijeenkomst over digitale verantwoordelijkheid. Na Bogotá gaat het paar naar de steden Cartagena en Cali.