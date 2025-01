Harry en Meghan bezorgd over veranderingen bij techbedrijf Meta

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn bezorgd over de aangekondigde veranderingen bij techgigant Meta. “Het maakt niet uit of je links of rechts of ergens daartussenin bent – het laatste nieuws van Meta over veranderingen in hun beleid ondermijnt de vrijheid van meningsuiting. Dit zou ons allemaal grote zorgen moeten baren”, schrijven de hertog en hertogin van Sussex op hun website.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, maakte vorige week bekend te stoppen met onafhankelijke factcheckers in de Verenigde Staten. Ook kondigde topman Mark Zuckerberg een verandering in moderatieregels aan en werd bekend dat het bedrijf initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie gaat terugschroeven.

“We maken ons vooral zorgen over de plannen om diversiteit en gelijkheid niet langer na te streven, in combinatie met interne beleidswijzigingen die de bescherming van gemarginaliseerde gemeenschappen ondermijnen”, staat ook in het bericht van de Archewell Foundation van Harry en Meghan. “De wijzigingen van het beleid van Meta beschermen niet de vrijheid van meningsuiting, maar dragen bij aan een omgeving waar haatzaaiende taal hele gemeenschappen het zwijgen oplegt.”

De stichting van Harry en Meghan dringt er bij Meta op aan de veranderingen te heroverwegen. “We doen ook een beroep op leiders in verschillende sectoren om hun beloften voor integriteit en openbare veiligheid in onlineruimtes na te komen”, aldus de Archewell Foundation.