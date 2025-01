Harry en Meghan delen ideeën om te helpen in Los Angeles

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben op hun website een aantal initiatieven gedeeld waarmee mensen getroffenen in Los Angeles kunnen helpen. Door hevige branden aan de rand van de stad hebben tienduizenden mensen hun huis moeten verlaten. De brandweer spreekt van “een van de destructiefste natuurrampen in de geschiedenis van Los Angeles”.

“De afgelopen dagen hebben bosbranden in Zuid-Californië families, huizen, scholen, medische centra en nog veel meer verwoest – tienduizenden mensen van alle rangen en standen zijn getroffen”, schrijft het paar, dat zelf in de wijk Montecito woont. “De noodtoestand is uitgeroepen. Als je je geroepen voelt om te helpen, is hier een aantal ideeën.” Het is niet duidelijk of Harry en Meghan hun woning hebben moeten verlaten.

Harry en Meghan noemen onder meer José Andrés’ World Central Kitchen, een organisatie die maaltijden levert aan hulpverleners en getroffenen. Ook onder meer CAL FIRE en LA Fire Department Foundation, die brandweerlieden ondersteunen, en de Animal Wellness Foundation, een organisatie voor dieren, staan in het lijstje.

Het paar roept mensen daarnaast op om te letten op oudere buren of buren met een beperking, die wellicht moeite hebben met evacueren. “Als een vriend, geliefde of huisdier moet evacueren en je kunt hem of haar een veilig onderkomen in je huis bieden, doe dat dan alsjeblieft”, aldus Harry en Meghan. “Sommige gezinnen en mensen hebben niets meer. Overweeg om kleding, speelgoed en andere benodigdheden te doneren.”