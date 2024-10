Harry praat met bedrijven in Johannesburg om jongeren te helpen

Prins Harry heeft donderdagavond in Johannesburg een besloten diner en discussie gehad met vooraanstaande mensen van grote bedrijven. De avond was georganiseerd door Sentebale, de stichting die Harry heeft opgericht met prins Seeiso van Lesotho om jongeren te helpen die worstelen met een hiv- of aidsdiagnose.

Bij de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers van techgigant Google, brouwerij AB InBev en modehuis Olivela aanwezig. Het doel van het diner en de discussie was om door middel van samenwerking het leven van jongeren in het zuiden van Afrika te verbeteren. “Ik heb het tot een van mijn levensmissies gemaakt om een platform voor jonge stemmen te creëren en we hebben keer op keer gezien dat jonge stemmen, als er naar ze geluisterd wordt, de oplossingen hebben”, zei Harry hierover.

Volgens de organisatie van de hertog van Sussex waren de gesprekken “essentieel” in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de Afrikaanse jeugd mee te maken heeft. “Door samen te werken met partners uit het bedrijfsleven en filantropische organisaties kunnen we onze impact vergroten en een betere toekomst creëren voor toekomstige generaties.”