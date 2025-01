Harry spreekt van ‘monumentale zege’ na excuses in afluisterzaak

Prins Harry noemt de schikking en excuses van News Group Newspapers (NGN) in de rechtszaak die hij tegen de uitgever had aangespannen “een monumentale zege”. Zijn advocaat David Sherborne las woensdag voor de rechtbank in Londen een verklaring voor in het bijzijn van Britse media.

Harry vindt de schikking een “rechtvaardiging voor honderden andere eisers die onder dwang tot een schikking zijn gedwongen zonder de waarheid te achterhalen”. NGN gaf woensdag toe dat Harry tussen 1996 en 2011 was afgeluisterd en de uitgever zo onrechtmatig privé-informatie over de prins vergaarde. NGN bood hiervoor excuses aan en beloofde “een aanzienlijke schadevergoeding” te betalen. Volgens Britse media zou de vergoeding een bedrag van “acht cijfers” zijn.

“Na eindeloos verzet, ontkenningen en juridische gevechten door News Group Newspapers, waaronder het uitgeven van meer dan een miljard pond aan uitbetalingen en juridische kosten, en het afkopen van mensen die op de hoogte waren om te voorkomen dat het volledige beeld naar buiten kwam, wordt de uitgever eindelijk ter verantwoording geroepen voor haar illegale acties en haar schaamteloze minachting voor de wet”, ging de verklaring van Harry verder.

De hertog van Sussex roept samen met Tom Watson, de voormalige voorzitter van de Britse partij Labour die ook is bespied door NGN, de politie en de Britse politiek op om onderzoek te doen naar de “onwettige activiteiten die nu eindelijk zijn toegegeven” en “de meineed en de doofpotaffaires” in het afluisterschandaal. Volgens Watson zou NGN-eigenaar Rupert Murdoch bovendien persoonlijk zijn excuses moeten maken aan koning Charles voor het veroorzaakte leed.