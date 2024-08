Herdenkingstuin voor koningin Elizabeth in Londens park

In het Regent’s Park in Londen komt een herdenkingstuin voor koningin Elizabeth. Een ongebruikte plantenkwekerij wordt omgetoverd tot een “prachtige tuin van 2 hectare”, meldt beheerder Royal Parks.

In de tuin komen onder meer een vijver en bloemen die Elizabeth mooi vond. Het moet een “serene” plek worden waar mensen kunnen ontsnappen “aan de drukte van de stad”, zegt Royal Parks-directeur Andrew Scattergood op de website van de organisatie.

De tuin moet in 2026 klaar zijn. In dat jaar zou de in 2022 overleden koningin 100 jaar zijn geworden.