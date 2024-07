Herstellende prinses Anne zegt meer afspraken af

Prinses Anne heeft weer een paar afspraken afgezegd. De 73-jarige zus van koning Charles, die herstelt van een hersenschudding, gaat donderdag niet naar Norfolk en Londen.

Anne zou twee organisaties bezoeken in Norfolk, maar dat gaat volgens de krant Norwich Evening News niet door. De rugbyclub London Scottish Football Club laat op Facebook weten dat de prinses niet langskomt. Op de website van het Britse koningshuis staat dat de prinses vrijdag weer aan het werk gaat. Of dat klopt, is niet zeker, want haar geannuleerde bezoeken van donderdag staan ook nog online.

De prinses ging vorige week voor het eerst weer aan het werk en hervat haar werkzaamheden rustig. Ze lag vorige maand vijf dagen in het ziekenhuis met verwondingen aan haar hoofd.