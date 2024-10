Hertogin Sophie als eerste lid koninklijke familie in Tsjaad

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft als eerste lid van de Britse koninklijke familie een bezoek gebracht aan Tsjaad. De vrouw van prins Edward bezocht het Afrikaanse land om te zien wat de impact van het lokale conflict in Soedan is op met name vrouwen en meisjes.

Tijdens haar bezoek aan Adré, een dorp op 400 meter van de grens met Soedan, ging Sophie langs bij het registratiepunt voor asielzoekers. In Adré komen volgens het Britse hof dagelijks vierhonderd mensen uit Soedan binnen. Sophie sprak er met hulpverleners van onder meer UNICEF, UNHCR en Artsen zonder Grenzen. De gesprekken gingen over de rol van de organisaties bij de steun, registratie en herplaatsing van de vluchtelingen die het conflict in het land proberen te ontvluchten. Ook sprak de hertogin met vluchtelingen die onlangs uit Soedan zijn gevlucht.

Later ging Sophie ook naar het lokale ziekenhuis en sprak ze met gevluchte tieners die onlangs in Tsjaad waren gearriveerd. In de hoofdstad van Tsjaad, Ndjamena, werd Sophie ontvangen door de premier van het land.