Hertogin Sophie feliciteert baanwielrensters met dubbel succes

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft de Britse baanwielrensters gefeliciteerd die maandag goud wonnen én een wereldrecord behaalden bij de teamsprint op de Olympische Spelen in Parijs. De vrouw van prins Edward, beschermvrouwe van de Britse wielerbond, schrijft dinsdag op X dat ze “trots” is.

De hertogin was maandag ook bij de finale aanwezig. Op het X-account van het Britse koningshuis is een filmpje gedeeld waarop te zien is dat ze hard juicht en klapt voor het team.

Sophie was maandag ook bij de wedstrijd van de Britse hockeymannen tegen India.