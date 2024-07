Hof: onjuiste foto’s overleden moeder koning Mohammed in omloop

Daags na het overlijden van de moeder van de Marokkaanse koning, Lalla Latifa, heeft het hof kenbaar gemaakt het spijtig te vinden dat er “niet-authentieke en misleidende foto’s” van haar worden gedeeld op sociale media. Van de moeder van koning Mohammed, die zaterdag op 78-jarige leeftijd overleed, circuleren sindsdien verschillende foto’s op onder meer Facebook, X en Instagram. Dat is vreemd, aangezien de prinses sinds haar huwelijk met koning Hassan II nooit in de openbaarheid is getreden.

Het hof verzoekt dan ook “alle burgers de wet in acht te nemen en respect te hebben voor het rouwproces van de koninklijke familie”, staat in een verklaring van staatspersbureau MAP. Er is nog niet bekendgemaakt wanneer en in welke vorm Lalla Latifa begraven wordt.

Met de voormalige koning Hassan II, die in 1999 op 70-jarige leeftijd overleed, kreeg de weduwe vijf kinderen: Lalla Meryem (61), de huidige koning Mohammed (60), Lalla Asma (58), Lalla Hasna (56) en Moulay Rachid (54).