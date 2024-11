Høiby protesteert tegen hechtenis na vermeende verkrachting

Marius Borg Høiby (27) heeft woensdag voor de rechter bezwaar gemaakt tegen zijn voorlopige hechtenis. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd maandag gearresteerd op verdenking van verkrachting. De politie wil dat Høiby gedurende het onderzoek blijft vastzitten.

Høiby zou iemand hebben verkracht “die bewusteloos was of zich om andere redenen niet kon verzetten.” Zijn advocaat Øyvind Bratlien liet eerder aan Reuters weten dat zijn cliënt onschuldig is. Het incident zou in maart hebben plaatsgevonden, het slachtoffer zou een vrouw van in de twintig zijn.

Hij wordt behalve van verkrachting ook verdacht van geweld tegen andere vrouwen en drugsgebruik. De rechtbank heeft besloten dat de zaak voorlopig achter gesloten deuren wordt behandeld.