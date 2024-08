Huwelijksdrank Märtha Louise en Durek Verrett overtrad wet

De Noorse prinses Märtha Louise en haar verloofde Durek Verrett hebben de wet overtreden met de speciale gin die de twee lanceerden in aanloop naar hun aanstaande huwelijk. Het Noorse gezondheidsdirectoraat is tot die conclusie gekomen, schrijft onder meer de Noorse omroep NRK.

De autoriteit stelt dat de OHD Pink Gin, die bekend kwam te staan als ‘prinsessengin’, in strijd was met de alcoholwet. Er was onder meer sprake van een overtreding van het verbod op reclame maken voor alcohol. De flessen zijn eerder al uit de verkoop gehaald, omdat de etiketten mogelijk in strijd waren met het verbod op reclame maken voor alcohol. Ook het evenement waar de gin werd gelanceerd, werd gezien als een reclame-uiting.

Het etiket van de fles leidde ook om een andere reden tot ophef. Daar stond namelijk op dat de gin was gemaakt voor de bruiloft van de prinses en Verrett, en hun naam en monogram sierden het etiket ook. Dat lag gevoelig omdat de prinses had afgesproken met het koninklijk huis dat zij de titel prinses niet zou gebruiken in commerciële activiteiten.

De festiviteiten rond de bruiloft van Märtha Louise en Verrett beginnen op donderdag. De bruiloft zelf is op zaterdag.